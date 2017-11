Borse europee viste in ritracciamento in scia Wall Street, Asia

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in flessione in avvio di seduta, influenzate negativamente dalle performance di Wall Street e delle borse asiatiche. L‘inversione del trend è spinta dall‘atteggiamento degli investitori che attendono con ormai crescente impazienza nuovi dettagli sulle prossime misure anti-spread della Banca centrale europea.

“Con le borse vicine ai livelli di resistenza non saremmo sorpresi di vedere ulteriori ribassi a breve termine” commenta Chris Weston, trader at IG Markets, secondo cui il focus è ora puntato verso gli incontri europei in calendario questa settimana.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse 100 britannico aprirà in ribasso di 42-47 punti (-0,8%), che il Cac-40 francese scenderà di 23-26 punti (-0,7%), mentre il tedesco Dax cederà 44-48 punti (-0,7%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso la seduta di ieri in guadagno dello 0,4% a 1.109,55 punti, con volumi tuttavia sottili e al 62% della sua media giornaliera a 90 giorni.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia