Borse europee viste in rialzo, persistono attese su azioni Bce

PARIGI, 21 agosto (Reuters) - Apertura prevista in rialzo per le borse europee con gli investitori che si tengono stretti i guadagni messi a segno nelle ultime quattro settimane e prevedono che la Bce inizierà presto ad acquistare bond italiani e spagnoli per ridurne i rendimenti e proteggere i due stati dalla speculazione.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice Ftse 100 britannico aprirà in rialzo di 8-15 punti (+0,3%), che il Cac-40 francese guadagnerà 6-8 punti (+0,2%), mentre il tedesco Dax salirà di 5-9 punti (+0,1%).

Gli indici europei hanno visto forzi rialzi nell‘ultimo mese sulle attese di nuove mosse da parte della Banca centrale europea volte a ridimensionare la crisi del debito. Il paniere blue chip Euro STOXX 50 è arrivato a guadagnare il 14%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia