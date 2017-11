Borse europee viste piatte o in lieve crescita, clima di attesa

PARIGI, 20 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese piatte o lievemente in rialzo in avvio di seduta, dopo aver testato i massimi di 13 mesi nella seduta di venerdì, con gli investitori attivi nelle prese di profitto in attesa dei meeting in calendario nei prossimi giorni.

Il primo minestro greco Antonis Samaras incontrerà i vertici di Francia e Germania questa settimana. Secondo gli analisti, potrebbe decidere per un alleggerimento dei tagli alla spesa e chiedere una proroga dei termini fissati per la scadenza dei prestiti internazionali.

Gli incontri di politica monetaria della Bce sono invece previsti a inizio settembre.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano un‘apertura piatta sia per l‘indice Ftse 100 britannico sia per il Cac-40 francese, mentre il tedesco Dax dovrebbe salire di 13-21 punti (+0,3%).

Nella seduta di venerdì il paniere FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 1.110,16 punti, ai picchi di 13 mesi, sulle speranze di nuovi stimoli monetari e in attesa che i vertici europei mettano in atto azioni concertate contro la crisi del debito.

