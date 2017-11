Borse europee viste in rimbalzo, focus su dati macro

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Le borse europee sono impostate per una partenza in rimbalzo in una giornata densa di appuntamenti per i dati macro europei e Usa che potrebbero rilanciare le scommesse su nuove misure di stimolo monetario per contrastare il rallentamento della crescita economica globale.

Sono attesi per oggi infatti i dati sul Pil della zona euro, così come di Francia e Germania, sull‘inflazione in Gran Bretagna, l‘indice sul sentiment in Germania e i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice Ftse 100 britannico apra tra i 22 e i 27 punti in rialzo, ovvero fino a +0,5%, che il Dax tedesco salga di 33-37 punti, o +0,5%, e che il Cac-40 francese guadagni circa 10 punti, pari a +0,3% circa.

Nella seduta di ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,44% a 1.094,74 punti.

