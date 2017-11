Borse europee attese in rialzo su speranze nuovi stimoli in Cina

LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio, continuando il rally delle ultime due settimane, dopo che il calo dei prezzi al consumo cinesi ha dato nuovo vigore alle speranze di ulteriori stimoli monetari in arrivo per sostenere la crescita.

In luglio l‘inflazione annua è scesa ai minimi degli ultimi 30 mesi, fattore che potrebbe spingere la Banca centrale di Pechino ad allentare ancora la politica monetaria, dopo i tagli ai tassi di giugno e luglio, per centrare il target ufficiali di crescita 2012 del 7,5%.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse 100 britannico apra in rialzo di 17-19 punti (fino a +0,3%), che il Dax tedesco salga di 13-15 punti (fino a +0,2%) e che il Cac-40 francese aumenti di 14-15 punti (fino a +0,4%).

Nella seduta di ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 1.096,05 punti.

