Borse europee viste perdere slancio su dubbi stimoli Bce

PARIGI, 31 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste perdere lievemente slancio nella sessione di oggi, in un clima in cui dopo tre giorni consecutivi di rally iniziano a farsi largo i dubbi sulla effettiva probabilità che la Banca Centrale Europea possa riprendere il suo programma di acquisto di bond per affrontare la crisi del debito della zona euro.

Per gli spreadbetter finanziari, l‘indice londinese FTSE 100 aprirà in lieve rialzo tra i 4 e i 5 punti (+0,1%), il DAX tedesco partirà guadagnando tra i 7 e gli 11 punti (+0,2%), mentre il CAC 40 francese salirà tra i 2 e i 3 punti (+0,1%).

Nella giornata di ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha messo a segno un +1,56%, a 1.072,97 punti.

