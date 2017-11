Borse Europa attese contrastate in avvio di seduta

LONDRA, 26 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire contrastate, dopo avere toccato i minimi da cinque settimane nella sessione precedente. A fare da traino le attese di un ulteriore stimolo per la crescita negli Usa così come la speranza di nuove misure per risolvere la crisi del debito della zona euro.

Oggi sono attesi anche una serie di risultati societari sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse 100 britannico apra in salita di circa 3 punti o dello 0,05%, che il Dax tedesco apra da piatto a in crescita di 3 punti o dello 0,05% e che il Cac-40 francese salga di 3 punti o dello 0,10%.

Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in crescita dello 0,47% a 12.676 punti. FTSEurofirst 300 ha invece ceduto lo 0,07%.

