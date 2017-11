Borse europee,attesa pausa di consolidamento su massimi quattro mesi

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in frazionale calo, sulla scia delle perdite asiatiche, e consolidarsi in avvio sui picchi degli ultimi quattro mesi, con il rally delle ultime due sedute che si appresta a esaurirsi.

“I mercati in Asia sono per lo più in ribasso, in assenza di un traino e con un certo grado di prese di profitto. Di conseguenza le borse europee potrebbero registrare qualche perdita in avvio” nota Stan Shamu, strategist di IG Markets.

La stagione delle trimestrali in Europa è iniziata positivamente. Secondo rilevazioni Thomson Reuters, le società che hanno dato i risultati finora, circa il 9% del totale, hanno superato le attese del consensus di quasi l‘8%.

Gli occhi degli investitori sono puntati oggi sui risultati di Vodafone, che ieri ha perso l‘1,2% dopo che il partner Usa Verizon ha fatto sapere che nel prossimo board meeting trimestrale non si discuterà il pagamento dei dividendi.

I ministri delle Finanze dell‘eurozona dovrebbero poi approvare il pacchetto di aiuti fino a 100 miliardi di euro per le banche spagnole. Tuttavia l‘esatta entità dell‘importo sarà probabilmente determinata a settembre.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 londinese scenderà in avvio di 10-14 punti (fino a -0,02%), che il tedesco DAX perderà 8-13 punti (fino a -0,02%), e che il francese CAC-40 scenderà di 7-8 punti (fino a -0,2%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in aumento dell‘1% ieri a 1.058 punti, toccando i massimi degli ultimi quattro mesi.

