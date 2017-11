Borse europee, avvio atteso in rialzo, focus su utili societari

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio, sulla scia dei guadagni messi a segno da Wall Street dove alcune società Usa hanno registrato utili sopra le attese, facendo crescere le speranze che anche in Europa la stagione delle trimestrali possa sorprendere positivamente i mercati.

Gli investitori si focalizzeranno oggi sui risultati di una serie di società europee, tra cui Ericsson, ASML Holding e Nordea Bank.

Secondo le proiezioni Thomson Reuters, del 6% delle società del vecchio continente che hanno reso noti i risultati finora, l‘81% è stato in linea o ha superato le previsioni. Il restante 19% ha invece deluso le attese.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 londinese salirà in avvio di 16-18 punti (fino a +0,03%), che il tedesco DAX guadagnerà 26-28 punti (fino a +0,04%), e che il francese CAC-40 guadagnerà 15-19 punti (fino a +0,6%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,21% a 1041,53 punti.

