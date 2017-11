Borse europee attese in calo in vista decisione tassi Bce, BoE

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in leggero calo in avvio: gli investitori già dalla seduta di ieri hanno monetizzato i recenti guadagni in vista dei meeting di politica monetaria di Banca centrale europea e Banca d‘Inghilterra.

La Banca centrale europea dovrebbe tagliare i tassi sotto l‘1%, mentre la Banca d‘Inghilterra potrebbe lanciare un terzo round di misure di stimolo monetario per contrastare la recessione.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 londinese apra in calo di 9-4 punti (fino a -0,2%), che il tedesco DAX scenda di 17-21 punti (+0,3%), e che il francese CAC-40 ceda dai 4 ai 10 punti (fino a -0,3%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso in frazionale calo dello 0,05% a 1.045,63 punti, interrompendo le ultime cinque sedute di rialzi.

