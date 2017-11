Borse europee viste in rialzo su speranze misure di stimolo

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste in rialzo in avvio, ampliando i guadagni delle ultime tre sedute, che le hanno portate sui massimi di due mesi: a sostenere l‘azionario del Vecchio Continente sono le aspettative dell‘annuncio di nuove misure di stimolo per l‘economia da parte delle banche centrali.

La Banca centrale europea domani dovrebbe tagliare i tassi sotto l‘1%, mentre la Banca d‘Inghilterra potrebbe lanciare un terzo round di misure di stimolo a livello monetario per contrastare la recessione.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 londinese apra in rialzo di 2-8 punti (fino a +0,14%), che il tedesco DAX avanzi di 9 punti (+0,14%), e che il francese CAC-40 guadagni dai 3 ai 5 punti (fino a +0,15%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso in rialzo dell‘1% a 1.046,11 punti, il massimo da inizio maggio. Nelle ultime cinque sedute ha guadagnato circa il 5%.

Oggi i volumi sono attesi deboli a causa della chiusura dei mercati Usa per festività.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia