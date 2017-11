Borse Europa viste stabili dopo rialzi vigilia

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio di seduta poco mosso dopo la salita della vigilia, ispirata da dati macro Usa positivi. I guadagni dovrebbero però essere limitati in vista del vertice tra i leader europei che non sembra destinato a produrre misure significative per far fronte alla crisi del debito della regione.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in rialzo di 6-13 punti (fino a +0,2%), il DAX tedesco salga di 5 punti (+0,1%) e il CAC-40 francese guadagni di 8-9 punti (+0,3%).

Ieri le borse europee hanno visto un rimbalzo grazie a un miglioramento della propensione al rischio, di recente su livelli molto bassa sui timori per l‘impatto della crisi sull‘economia mondiale, innescato dai robusti dati sul mercato immobiliare Usa.

I volumi erano comunque sottili e dovrebbero rimanere bassi anche oggi, con gli investitori riluttanti a farsi coinvolgere aggressivamente sul mercato prima del summit Ue.

Al nervosismo dei mercati contribuirà anche una serie di dati macro in Europa e negli Usa.

