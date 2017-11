Borse Europa attese in calo, riflettori su Fmi e Spagna

LONDRA, 20 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo per la terza seduta consecutiva in vista della riunione del Fondo Monetario Internazionale, appesantite dai timori sulla crescita dell‘economia globale, sulle attese per gli esiti delle elezioni presidenziali in Francia e sull‘abilità della Spagna ad attrarre gli investitori.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse-100 britannico apra in calo fra 4 e 9 punti o dello 0,2%, che il Dax tedesco arretri fra 6 e 10 punti o dello 0,2% e che il Cac-40 francese ceda fra 11 e 13 punti o dello 0,3%.

Il FTSEurofirst 300 ha archiaviato ieri la seduta in ribasso dello -0,52%. A Wall Street il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,53% a 12.964 punti.

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129518, Reuters messaging: giancarlo.navach.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia