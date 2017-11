Borse europee, attesa pausa dopo ultimo rally

LONDRA, 18 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in frazionale rialzo in avvio seduta, con una pausa di riflessione dopo il rimbalzo delle ultime due giornate che potrebbe consentire ai principali indici azionari continentali di interrompere la striscia di quattro settimane consecutive di perdite.

Ieri l‘Euro Stoxx 50, l‘indice delle blue chip della zona euro, ha realizzato il massimo rialzo giornaliero da inizio anno (+2,9%) grazie ad un insieme di fattori positivi quali la solida domanda incontrata nell‘asta dei titoli di Stato spagnoli, l‘indice Zew tedesco sulla fiducia sopra le attese e le buone trimestrali Usa.

“La grande domanda che si pone la maggior parte delle persone mentre ci si avvicina alla stagione del ‘vendi a maggio e scappa’ è se è possibile che questo trend continui”, ha detto Cameron Peacock, analista di mercato a IG Markets.

“Abbiamo già visto un marcato aumento della volatilità all‘inizio del secondo trimestre, e questo normalmente segnala che i mercati sono a un punto di flessione. Non si sa cosa fare. Non ci aspettiamo che l‘incertezza si plachi in tempi brevi”, ha aggiunto.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di circa 2-4 punti, pari a +0,1%, che il DAX salga di 8-9 punti, fino a +0,1%, e che il CAC 40 guadagni 8 punti, pari a +0,2%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo del 2%.

