Borse europee, atteso avvio contrastato, occhi su Zew e asta Spagna

LONDRA, 17 aprile (Reuters) - E’ atteso un avvio contrastato per le borse europee in un clima di prudenza in vista dell‘asta di titoli di stato spagnoli dopo che l‘incremento dei rendimenti sul debito del paese ha già ridotto la propensione al rischio degli investitori.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di circa 4-6 punti, pari a +0,1%, che il DAX salga di 8-11 punti, fino a +0,2%, e che, per contro, il CAC 40 scenda di 2-4 punti, pari a -0,1%.

L‘asta di Madrid di titoli a 12 e 18 mesi potrebbe registrare un nuovo incremento dei tassi, creando nuovo allarme sulla crisi del debito della zona euro.

Gli occhi del mercato saranno anche sull‘indice mensile Zew sul clima economico della Germania, in agenda alle 11 di oggi.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,46%.

