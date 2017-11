Borse europee viste contrastate, attese asta Btp

PARIGI, 12 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese contrastate stamani: il tentativo di recupero di ieri dovrebbe perde forza aspettando l‘esito dell‘asta di oggi sui titoli di Stato italiani.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in ribasso di 6-9 punti (-0,2%), che il DAX cali di 11-16 punti (-0,2%) e che il CAC-40 perda 3-4 punti (-0,1%).

Ieri il mercato ha visto solo un rimbalzo tecnico ritenuto di breve durata. Il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,75%.

L‘Italia ha in programma di offrire oggi fino a 5 miliardi di euro in bond a medio-lungo termine e i rendimenti sono previsti in rialzo.

Ieri, in un‘asta di titoli a breve, i rendimenti sono più che raddoppiati, alimentando i timori sui Paesi più deboli dell‘area euro.

