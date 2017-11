Borse europee attese in calo dopo dati Usa deludenti

PARIGI, 10 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso, dopo il lungo fine settimana, sulla scia di Wall Street, dove i dati deludenti sulla disoccupazione mensile hanno spinto gli operatori a ridurre gli investimenti in attività rischiose come l‘azionario.

Il numero degli occupati di marzo è salito molto meno delle previsioni e si aggiunge a indicatori più deboli delle attese nei giorni precedenti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in ribasso di 48-51 punti (-0,9%), che il DAX cali di 112-115 punti (-1,7%), e che il CAC-40 perda 56-57 punti (-1,7%).

