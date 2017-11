Borse europee attese in rialzo, attenzione su BoE

PARIGI, 5 aprile (Reuters) - Dopo due sedute negative, oggi le borse europee sono attese in rialzo, sostenute dalla caccia a potenziali affari, anche se i guadagni potrebbero essere limitati in assenza di un ‘catalizzatore’ e in vista del ponte pasquale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 15 punti (+0,3%), che il DAX avanzi di 12-14 punti (fino a +0,2%), e che il CAC-40 guadagni 17-20 punti in apertura (fino a +0,6%).

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso in calo del 2,04%, il secondo maggior ribasso giornaliero dall‘inizio dell‘anno, e ha toccato il minimo da metà gennaio, a causa della debole domanda registrata nell‘asta spagnola, che ha alimentato i timori di un ravvivarsi della crisi della zona euro.

Gli investitori attendono di conoscere oggi le decisioni della Banca d‘Inghilterra (BoE) su tassi e quantità di asset da acquistare, che dovrebbero restare invariati.

