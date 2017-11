Borse Europa attese in lieve rialzo scia Wall Street

PARIGI, 3 aprile (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio di seduta positivo, sulla scia delle ultime due sedute e dopo il rialzo di Wall Street ieri sostenuta dai dati macro più forti delle attese.

Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice Ftse 100 britannico è atteso in rialzo di 8-14 punti (+0,2%), il Dax tedesco di 6-14 punti (+0,2%) e il Cac-40 francese guadagni 1-2 punti (+0,2%).

L‘azionario Usa ha iniziato ieri il secondo trimestre su una nota positiva, con l‘indice S&P 500 che tocca i massimi da 4 anni dopo i dati sulla produzione manifatturiera in Stati Uniti e Cina che hanno allentato i recenti timori sulle prospettive per la crescita globale.

Gli investitori attendono i dati Usa sugli ordini all‘industria di febbraio, alle 16 italiane. Gli economisti, in un sondaggio Reuters, hanno previsto un aumento dell‘1,5% rispetto al calo dell‘1% di gennaio.

Il Pmi manifatturiero ufficiale cinese a marzo è balzato a un massimo di 11 mesi, battendo le attese. 

Il Pmi manifatturiero ufficiale cinese a marzo è balzato a un massimo di 11 mesi, battendo le attese. “Il dato è in netto contrasto con la lettura del Pmi cinese di Hsbc di appena poco più di una settimana fa e potrebbe facilmente allentare un po’ dei timori del mercato sulle dimensioni del rallentamento della Cina”, scrive in una nota l‘analista di IG Markets Cameron Peacock.

La francese Total sarà nuovamente sotto i riflettori per la massiccia fuoriuscita di gas nel Mare del Nord.

Venerdì le borse europee hanno ripreso slancio dopo una serie negativa di tre sedute chiudendo il primo trimestre con un guadagno del 6,8%, il maggiore rialzo dei primi tre mesi dell‘anno dal 2006, dopo l‘accordo dei ministri delle Finanze della zona euro per rafforzare i fondi di salvataggio per gli stati membri.

Il FtsEurofirst 300 ha archiviato venerdì la seduta in progresso dello 0,93%.

