Borse Europa viste rimbalzare in attesa riunione zona euro

LONDRA, 30 marzo (Reuters) - Per le borse europee si profila un rimbalzo in avvio della seduta odierna in attesa dell‘incontro dei ministri delle Finanze della zona euro che potrebbe rafforzare la portata dei meccanismi di salvataggio della regione.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in rialzo tra 34 e 38 punti (+0,7%), il DAX tedesco salga di 50-54 punti (+0,7% e il CAC-40 francese avanzi di 26-31 punti (+0,9%).

A sostenere i listini dovrebbero contribuire - oltre alla tenuta mostrata ieri sera da Wall Street - le attese che i ministri delle Finanze europei riuniti a Copenhagen oggi e domani decidano di quasi raddoppiare temporaneamente la potenza combinata dei due fondi di salvataggio come una delle mosse finali per porre fine alla crisi del debito sovrano.

