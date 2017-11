BORSE EUROPA-Indici in calo, pesano timori sulla Spagna

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.529,38 +0,17 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.082,68 -0,08 1.001,39 STOXX BANCHE 154,30 -0,01 132,54 STOXX OIL&GAS 346,23 -0,72 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 159,83 -0,19 133,25 STOXX AUTO 339,14 -0,11 259,04 STOXX TECH 218,90 +0,47 188,27 LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Avvio negativo per le borse europee, penalizzate dai timori sulle finanze della Spagna nonostante le attese di una ulteriore politica di allentamento monetario da parte della Fed. Alle 9,50 italiane, l'indice pan-europeo Ftseurofirst 300 cede lo 0,08% a 1.082 punti, mentre l'indice Ibex spagnolo arretra dello 0,6%. Fra gli altri mercati Francoforte perde lo 0,35%, Parigi lo 0,6% e Londra lo 0,44%. Secondo i trader l'indice potrebbe risentire delle prese di profitto, dopo il balzo dell'8% dall'inizio dell'anno, il miglior trimestre dal 1998. La Spagna è tornata al centro dei timori degli investitori in vista dell'approvazione del bilancio questa settimana, che dovrebbe includere tagli per 20 miliardi di euro, senza calcellare la promessa di non aumentare l'Iva. "A livello fondamentale ci sono ancora una serie di domande che non hanno risposta su alcuni di questi Paesi", osserva un trader. I titoli in evidenza: * Giù di oltre il 4% Topps Tiles sulle attese che le vendite del gruppo che produce piastrelle scendano del 5% circa rispetto al 2011. * Positiva Thomas Cook che sale di oltre il 4% sull'anuncio che l'andamento delle prenotazioni è in miglioramento in Gran Bretagna. * Ancora sugli scudi FINMECCANICA sulla scia della guidance forte per il 2012 sopra le attese degli analisti. (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129518, Reuters messaging: giancarlo.navach.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia