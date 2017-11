BORSE EUROPA - Indici poco mossi, netto calo Madrid

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.521,90 -0,14 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.078,89 -0,05 1.001,39 STOXX BANCHE 154,06 -0,31 132,54 STOXX OIL&GAS 352,90 +0,41 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 158,08 -0,21 133,25 STOXX AUTO 333,46 -0,10 259,04 STOXX TECH 215,18 -0,08 188,27 LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, sostenute dal dato Ifo dalla Germania migliore delle previsioni, in un mercato incerto a causa dei timori sull'andamento dell'economia. La borsa spagnola è in netto calo, dopo che il partito di centro-destra ha vinto le elezioni in Andalusia, ma non è riuscito a garantirsi la maggioranza che si prevedeva, sottraendo al primo ministro, Mariano Rajoy, il sostegno necessario a portare avanti tagli di spesa. Alle 10,15 Madrid perde l'1,7%, Francoforte lo 0,08%, Parigi lo 0,24%, Londra segna +0,2%. I titoli in evidenza: * HAVAS balza dopo l'annuncio del buy-back sul 12% del capitale a 4,90 euro per azione, che rappresenta un premio del 21% sulla chiusura di venerdì. "Questa decisione riflette la determinazione del management a dimostrare al mercato che le azioni sono sottovalutate rispetto a suoi comparabili", dice un trader da Parigi. "L'operazione dovrebbe avere un impatto controdiluitivo dell'11% sull'utile per azione". * LUNDIM PETROLEUM in netto rialzo dopo aver confermato le previsioni del giacimento di Johan Sverdrup. * EASYJET forte dopo aver migliorato le previsioni sul primo semestre. (Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia