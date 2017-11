BORSE EUROPA - Indici negativi, volumi ridotti

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.487,96 -0,27 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.078,44 -0,10 1.001,39 STOXX BANCHE 153,85 -0,27 132,54 STOXX OIL&GAS 350,81 -0,28 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 157,76 -0,28 133,25 STOXX AUTO 329,61 +0,12 259,04 STOXX TECH 215,18 -0,15 188,27 LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso dopo un tentativo di rimbalzo in apertura, in un mercato dai volumi ridotti, dove pesano i timori sull'economia. Ieri hanno messo il mercato sotto pressione la debolezza del Pmi cinese, alla sua quinta contrazione mensile di seguito, cui si sono aggiunti le indagini Pmi per i paesi della zona euro che hanno evidenziato una frenata dell'attività manifatturiera anche per la Germania. "I mercati globali stanno prendendo fiato e stanno anticipando un ribilanciamento in uscita dall'azionario verso il reddito fisso; la performance relativa delle borse è stata molto significativa questo trimestre", dice Lex van Dam, di Hampstead Capital, che gestisce 500 milioni di dollari di attività. Intorno alle 10,40 Francoforte perde lo 0,19%, Parigi lo 0,36%, Londra lo 0,03%. I titoli in evidenza: * BT balza dopo aver annunciato che intende ripianare il disavanzo del fondo pensioni da 4,1 miliardi di sterline più rapidamente delle attese, innescando attese di un aumento della cedola nel futuro. * WPP Group in lieve calo dopo il rialzo iniziale sullla revisione di Morgan Stanley a "overweight" da "equal-weight", con un target a 1.050 pence da 737 pence. La banca ha alzato le stime dell'Eps del 18% nel 2012 e del 25% nel 2013. * RICHEMONT debole sulla notizia delle dimissioni del responsabile della produzione Jan Rupert da aprile. "Le dimissioni ci hanno sorpreso e hanno fatto sorgere dubbi su quali siano i reali motivi", dice un analista ZKB in una nota. ((Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com)