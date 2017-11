Borse europee, atteso rimbalzo, attenzione per dati Usa

PARIGI, 21 marzo (Reuters) - Le borse europee dovrebbero rimbalzare dopo le perdite di ieri. Gli investitori scommettono che i dati di oggi sul mercato immobiliare statunitense confermeranno la ripresa economica in atto, mettendo in secondo piano le recenti preoccupazioni per la crescita cinese.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra in rialzo di 2-5 punti (fino a +0,1%), che il tedesco DAX guadagni 23-28 punti (fino a +0,4%) e che il francese CAC-40 avanzi di 22-24 punti (fino a +0,7%).

Ieri l‘indice FTSE Eurofirst 300 ha chiuso in ribasso dell‘1,1%.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia