Borse europee viste in calo, si allontanano da massimi 8 mesi

LONDRA, 20 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve calo in avvio, proseguendo una fase di consolidamento dopo il rally della scorsa settimana che ha portato i listini ai massimi degli ultimi otto mesi, in attesa di spunti dai dati economici Usa in agenda oggi.

Sotto i riflettori, in particolare, ci saranno i numeri relativi all‘avvio di cantieri negli Stati Uniti e il discorso del segretario del Tesoro Timothy Geithner.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra in calo di 7-13 punti (fino a -0,2%), che il tedesco DAX scenda di 8-9 punti (circa lo 0,1%) e che il francese CAC-40 ceda 6 punti, pari allo 0,2%.

Ieri l‘indice FTSE Eurofirst 300 ha chiuso in ribasso dello 0,11%.

