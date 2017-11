Borse europee viste in progresso in vista decisioni BoE e Bce

PARIGI, 6 agosto (Reuters) - Le borse europee sono viste positive in avvio, mentre gli investitori restano in attesa delle decisioni sui tassi di Bank of England e della Banca centrale europea.

I bookmaker finanziari a Londra prevedono che il FTSE 100 .FTSE guadagni tra 18 punti e 23 punti in avvio, che il DAX .GDAXI parta in progresso tra 32 e 37 punti e che il CAC-40 .FCHI avanzi tra i 21 e i 29 punti in avvio.

In Europa il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha concluso la seduta di ieri in ribasso dello 0,55% a 934,47 punti.

La BoE annuncerà le sue decisioni sui tassi di interesse e sull‘opportunità di prolungare la propria politica espansiva alle 13,00 italiane.

La Bce probabilmente manterrà invariati i tassi di interesse al minimo record mentre aspetta di vedere l‘impatto degli sforzi profusi finorta per ravvivare l‘economia e i flussi di credito. La decisione della Bce è attesa per le 13,45 italiane.