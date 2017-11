Borse europee viste in rialzo su scia WS e commenti Bernanke

LONDRA, 6 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo, tracciando i forti guadagni di Wall Street di venerdì sera sul diffondersi di un maggior ottimismo sulle possibilità di ripresa dell‘economia globale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino all‘1,8%, tra 69 e 71 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino all‘1,9% tra 70 e 83 punti e per il francese Cac-40 .FCHI fino al 2%, tra 57 e 58 punti.

Venerdì Wall Street ha registrato una decisa ripresa, sulla scia dei risultati di Research in Motion RIMM.O e i commenti del governatore della Federal Reserve Ben Bernanke sulla volontà della banca centrale di fare tutto il possibile per stabilizzare le banche.

L‘indice paneuropero FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso la scorsa settimana perdendo l‘1,26% a 771,60 punti.