BORSE EUROPA senza direzione riflettono su dazi Usa, attendono dati lavoro

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3406,68 -0,19 3503,96 STOXX EUROPE 600 376,53 -0,02 389,18 STOXX BANCHE 180,92 -0,36 183,99 STOXX OIL&GAS 301,23 -0,16 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 286,94 -0,19 288,35 STOXX AUTO 617,24 -0,75 614,77 STOXX TLC 265,8 -0,18 281,61 STOXX TECH 454,63 0,16 439,00 LONDRA, 9 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con gli investitori che riflettono sui nuovi dazi sull'import di acciaio e alluminio annunciati dagli Usa in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense che arriveranno piu tardi. Alle 11,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto, con la maggioranza dei comparti in rosso eccetto i difensivi che registrano limitati guadagni. Contribuisce alla cautela del mercato la possibilità di un incontro prossimamente tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Tra i titoli in evidenza, Lagardere è il peggiore dello Stoxx con un calo che sfiora il 6% dopo risultati annui deludenti. Inmarsat cede il 4,1% dopo aver annunciato che abbasserà il dividendo nel 2018. Spie perde il 3,7% dopo aver pubblicato numeri sotto le attese di mercato.