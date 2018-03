BORSE EUROPA positive, occhi su utili, M&A

ROMA, 8 marzo (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3386,23 0,26 3503,96 STOXX EUROPE 600 373,86 0,31 389,18 STOXX BANCHE 180,74 0,09 183,99 STOXX OIL&GAS 300,54 -0,11 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 285,53 0,21 288,35 STOXX AUTO 616,82 -0,1 614,77 STOXX TLC 264,92 0,81 281,61 STOXX TECH 449,46 0,55 439,00 L'azionario europeo è positivo a metà seduta, con l'attenzione che si sposta dai timori di una guerra commerciale innescata dagli Usa verso il comparto M&A, nonostante alcune trimestrali non proprio soddisfacenti. ** Alle 10,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,3%, con i difensivi in rialzo e i titoli legati alle materie prime in calo. ** La spagnola ACS è la migliore dello STOXX con un rialzo quasi del 10% dopo la notizia secondo cui sta trattando con l'italiana Atlantia per dividersi gli asset di Abertis . ** Atlantia, che ha confermato colloqui preliminari con Acs su Abertis, sale di quasi il 4%, mentre Abertis cede il 3,9. ** Renault è la peggiore a Parigi dopo che il governo francese ha fatto sapere di non essere pronto a disfarsi della sua quota. Il titolo ha toccato il massimo da dicembre 2015 ieri dopo che Reuters ha scritto che Nissan era in trattative per acquisire la quota. ** Tra titoli in calo, il francese Casino scende del 5,8% dopo risultati deludenti. ** Hugo Boss perde quasi il 5% a seguito di una certa cautela sull'andamento dei suoi profitti. ** Boskalis Westminster crolla con un ribasso superiore al 10% dopo aver annunciato che sarà difficile quest'anno rimenere in linea con i risultati registrati nel 2017. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia