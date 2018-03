BORSE EUROPA in calo su timori commercio mondiale per politiche Usa

INDICI ORE 10,48 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3344,38 -0,4 3503,96 STOXX EUROPE 600 370,01 -0,37 389,18 STOXX BANCHE 179,36 -0,39 183,99 STOXX OIL&GAS 298,99 -0,93 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 282,87 -0,28 288,35 STOXX AUTO 607,06 -1,08 614,77 STOXX TLC 261,8 -0,39 281,61 STOXX TECH 441,79 0,04 439,00 LONDRA, 7 marzo (Reuters)- Le Borse europee si muovono in calo nei primi scambi di oggi dopo le dimissioni del consigliere economico di Donald Trump, Gary Cohn, considerato un argine contro il protezionismo nel governo Usa. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,4% circa alle 10,40 e i future di Wall Street sono scambiati in territorio negativo. ** "L'addio di Gary Cohn ha scosso i mercati e l'azionario è visto in calo. Dopo il rosso in Asia nell'overnight, anche il resto dei mercati è visto in flessione", ha preannunciato Neil Wilson, Senior Market Analyst presso ETX Capital, nella morning note ai clienti. ** Tra i listini nazionali i peggiori sono il francese Cac 40 (-0,5%) e il tedesco DAX (-0,37%) spinto al ribasso dal comparto auto, destinato a risentire particolarmente dei nuovi dazi Usa. ** Volkswagen perde circa il 2% e Daimler l'1,36%, rispettivamente la seconda e terza peggiore performance dell'indice blue chips. ** Sempre in Germania, il gruppo postale e della logistica Deutsche Post DHL lascia sul terreno l'1,8% circa dopo i risultati 2017. ** I prezzi del greggio sono in calo e i metalli scivolano a Londra, pesando sull'indice energetico e delle materie prime, rispettivamente a -0,76% e -2% circa. ** Il settore pubblicitario flette dopo che FT ha scritto che P&G taglierà le spese di agenzia di circa 1,25 mld di dollari in tre anni. La francese Publicis e la britannica and WPP viaggiano rispettivamente -2,3% e -1,7% circa. ** In controtendenza Rolls-Royce che svetta del 12,5%, migliore titolo dell'indice paneuropeo, dopo aver riconfermato gli obiettivi finanziari per il 2020. ** La compagnia di imballaggio Smurfit Kappa guadagna il 3,7% circa dopo che il rivale Usa International Paper ha svelato che l'offerta di takeover che aveva lanciato per il rivale europeo era di 8 miliardi di euro. ** Bene anche le azioni di ADP che guadagna il 3,8% dopo le indiscrezioni stampa sull'intenzione del governo francese di andare avanti con i piani di privatizzazione della società aeroportuale. ** Il gruppo di costruzioni francese Vinci, che ha l'8% in ADP e si è detto interessato a crescere, guadagna lo 0,2%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia