BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta con auto

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3383,64 0,84 3503,96 STOXX EUROPE 600 373,65 0,75 389,18 STOXX BANCHE 181,12 0,89 183,99 STOXX OIL&GAS 303,21 1,14 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 286,37 1,18 288,35 STOXX AUTO 617,1 1,81 614,77 STOXX TLC 264,39 1,27 281,61 STOXX TECH 441,45 0,88 439,00 LONDRA, 6 marzo (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza a metà seduta dai minimi degli ultimi sei mesi con l'attenzione degli investitori che dalla politica torna sulle notizie corporate. Alle 12,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,75%. Tra i listini nazionali va particolarmente bene il DAX (+1,09%) sostenuto dal rialzo del comparto auto con Volkswagen, Daimler e BMW che rimbalzano dopo le perdite subite nelle scorse sedute sui timori di una nuova guerra commerciale innescata dalle intenzioni protezionistiche del presidente Usa Donald Trump. Tali preoccupazioni sembrano dissiparsi mentre Trump in patria è raggiunto da un fuoco di fila perché ci ripensi. ** Il comparto auto è il migliore oggi in Europa, con un rialzo dell'1,81%, insieme ai titoli tech. ** La compagnia di imballaggio Smurfit Kappa balza del 18% dopo aver respinto un approccio da parte di International Paper . Nel settore ne beneficiano anche DS Smith e Mondi con un guadagno per entrambe intorno al 5%. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Just Eat cede quasi il 10% dopo aver annunciato che un incremento della spesa nel 2018 porbabilmente intaccherà gli utili core. ** Aggreko perde l'11% dopo aver riportato un calo dei profitti annui dell'11,8%. ** La svizzera Dormakaba lascia sul terreno il 5,8% dopo che nei risultati semestrali stima un rallentamento delle vendite per l'intero anno.