BORSE EUROPA positive a metà seduta, non turbate da voto Italia

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3342,13 0,52 3503,96 STOXX EUROPE 600 369,47 0,66 389,18 STOXX BANCHE 179,96 0,24 183,99 STOXX OIL&GAS 298,39 0,77 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 283,24 0,02 288,35 STOXX AUTO 605,63 0,06 614,77 STOXX TLC 260,03 1,01 281,61 STOXX TECH 434,27 1,73 439,00 MILANO, 5 marzo (Reuters) - Le borse europee sono positive a metà seduta nonostante la debolezza di Piazza Affari dopo il voto che ieri ha visto trionfare Movimento 5 stelle e Lega. Dopo aver aperto sui minimi degli ultimi sei mesi, il paneuropeo STOXX 600 segna +0,66% alle 11,55 italiane, mentre Milano cede 0,6% dopo un avvio in calo del 2%, appesantita in particolare dalle banche. ** A sostenere il mercato sono in particolare il comparto energia e quello legato ai materiali, grazie anche ad un rialzo dei prezzi del greggio in attesa di un meeting tra Opec e Usa. ** Giù invece le auto, penalizzate dalle intenzioni del presidente Usa Donald Trump su nuovi dazi. BMW e Daimler perdono rispettivamente l'1,4 e lo 0,6%. ** Tra gli altri titoli in evidenza, AXA cede il 6,5% dopo aver annunciato l'acquisto di XL group per circa 15 mld di dollari. ** Positivi i tech sostenuti dal +11,4% di Siltronic dopo una trimestrale sopra le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia