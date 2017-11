BORSE EUROPA poco mosse, occhi su trimestrali

6 novembre (Reuters) - INDICE ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.680,17 -0,27 3.290,52 STOXX EUROPE 600 396,17 0,03 361,42 STOXX BANCHE 183,15 -0,58 170,27 STOXX OIL&GAS 324,05 0,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,46 -0,31 269,66 STOXX AUTO 631,90 542,82 STOXX TLC 282,80 -0,36 292,22 STOXX TECH 464,93 0,30 367,87 L'azionario europeo è poco mosso questa mattina, appena sotto i recenti massimi, con gli investitori attenti alle trimestrali, alcune delle quali deludenti. ** Alle 10,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra un marginale progresso (+0,03%). Madrid sottoperforma con un calo dello 0,75% ancora sulle tensioni catalane. ** Tra i titoli in evidenza si segnala SBM Offshore che crolla del 12% dopo aver speso 238 mln di dollari per transare in un'indagine Usa su un caso di corruzione in America Latina. ** Anche la chimica Vopak perde il 7% dopo profitti sotto le attese. ** Negativa anche la catena francese di hotel Accor con un -1,7%, peggior titolo del listino parigino, dopo che il suo terzo azionista in ordine di peso, il principe Alwaleed bin Talal, è stato arrestato nell'ambito di uan purga organizzata dal re. ** I bancari sono deboli (-0,58%) con Société Générale e BNP Paribas tra i peggiori in un mercato molto cauto. ** Sul fronte positivo, Tullow Oil segna +3,3% guidando i petroliferi verso l'alto, dopo che i prezzi del greggio hanno toccato il massimo da luglio 2015 a seguito della purga saudita. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia