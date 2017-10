BORSE EUROPA stabili in attesa voto tedesco, valutano situazione Corea del Nord

MILANO, 22 settembre (Reuters) - INDICE ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.544,47 0,14 3.290,52 STOXX EUROPE 600 382,56 -0,08 361,42 STOXX BANCHE 185,52 -0,13 170,27 STOXX OIL&GAS 300,24 -0,44 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,46 -0,09 269,66 STOXX AUTO 587,46 -0,02 542,82 STOXX TLC 284,15 -0,44 292,22 STOXX TECH 430,34 0,08 367,87 L'azionario europeo è poco mosso, tra le rinnovate tensioni in Corea del Nord Corea e in attesa del voto in Germania, con la cancelliera Angela Merkel favorita per un quarto mandato. Tra i pochi titoli in rialzo, L'Oreal (+6,7%) sull'attesa di possibili cambi nell'assetto proprietario dopo la scomparsa di Liliane Bettencourt, figlia del fondatore e ad oggi azionista di maggioranza del gigante cosmetico. Secondo alcuni trader la morte di Bettencourt potrebbe innescare una vendita della quota di Nestle in L'Oreal e di quest'ultima in Sanofi. Sia Sanofi che Nestle salgono di circa l'1%. Alle 11,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,08%. I minerari sono in ribasso di quasi un punto e mezzo per cento, intimoriti dalla situazione in Corea del Nord. BHP Billiton, Anglo American e Glencore, spingono in basso il listino a Londra (-0,18%). Il DAX è poco mosso, vicino ai massimi da due mesi, in attesa del voto del fine settimana. L'indice ha sovraperformato il mercato negli ultimi quattro anni, portandosi a un record in giugno, e si attende ulteriore supporto da una conferma della Merkel. Tra gli altri titoli in evidenza, le utilities tedesche RWE ed E.ON, in rialzo di poco meno dell'1%, che potrebbero beneficiare di possibili cambiamenti politici dopo il voto. Sotto i riflettori anche la britannica Smiths Group con un calo di quasi il 4% dopo risultati sotto le attese degli analisti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia