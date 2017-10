BORSE EUROPA piatte in attesa riunione Federal Reserve

INDICI ORE 12,37 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3527,4 -0,11 3290,52 STOXX EUROPE 600 381,97 -0,04 361,42 STOXX BANCHE 183,03 -0,51 170,27 STOXX OIL&GAS 297,43 0,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,87 -0,31 269,66 STOXX AUTO 581,77 542,82 STOXX TLC 289,54 0,46 292,22 STOXX TECH 434,07 -0,18 367,87 LONDRA, 20 settembre (Reuters) - I mercati europei sono sostanzialmente piatti oggi, mentre prevale la cautela sugli esiti dell'attesa riunione della Federal Reserve statunitense, con i titoli finanziari, più sensibili ai possibili movimenti dei tassi d'interesse, in calo. Alle 11,40 l'indice europeo di borsa STOXX 600 perde lo 0,04% a 381,97 punti. In rialzo il comparto dell'energia e quello della salute, in calo dello 0,1% l'indice delle blue chip nella zona euro. Londra segna -0,01%, Francoforte perde lo 0,05%, Parigi sale dello 0,4%. Il settore bancario perde lo 0,5%, in attesa di indizi sulla possibilità che quest'anno scatti un terzo aumento dei tassi d'interesse negli Usa. Le banche, che finora nel 2017 hanno fatto meglio della media del mercato, beneficiano di tassi d'interesse più alti. "Un incremento dei tassi sarebbe senz'altro una buona cosa per le banche a livello globale... c'è una probabilità di oltre il 50% di un altro aumento dei tassi negli Usa prima di dicembre", dice Rachel Winter, senior investment manager di Killik & Co. Winter aggiunge che sarebbe sorpresa se la Fed ritoccasse i tassi oggi. ** I mercati europei sono concentrati anche sulle operazioni di M&A, con le azioni della siderurgica tedesca Thyssenkrupp in rialzo di oltre il 3% dopo l'intesa preliminare con l'indiana Tata Steel per fondere le operazioni in Europa in una joint venture paritetica. ** La catena britannica Kingfisher segna un rialzo di oltre il 6% dopo i profitti superiori alle attese segnati nel primo semestre. ** La spagnola Inditex, proprietaria della catena di abbigliamento Zara, perde quasi il 2%, dopo l'erosione del margine lordo nel primo semestre a causa del rafforzamento dell'euro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia