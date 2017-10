BORSE EUROPA ai massimi da 6 settimane, aiuta Portogallo

di Danilo Masoni MILANO, 18 settembre (Reuters) - INDICI ORE 11,47 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3533,55 0,51 3290,52 STOXX EUROPE 600 382,47 0,46 361,42 STOXX BANCHE 183,93 0,78 170,27 STOXX OIL&GAS 295,75 0,34 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,71 0,58 269,66 STOXX AUTO 581,63 0,76 542,82 STOXX TLC 286,9 0,77 292,22 STOXX TECH 432,56 0,49 367,87 I mercati azionari europei hanno toccato oggi i massimi da sei settimane grazie alla performance del comparto finanziario e a un rally della borsa portoghese, dopo che il Paese ha riconquistato il rating "investment grade". ** La ripresa economica continua a stimolare l'appetito delle borse della regione, e l'indice europeo STOXX segna alle 11,50 circa +0,45%. ** Londra +0,36%, Francoforte +0,56%, Parigi +0,47%. ** Brillano le blue chip portoghesi, dopo che venerdì scorso Standard & Poor's ha ripristinato il merito di credito "investment grade" del paese, citando il miglioramento dell'economia e delle finanze pubbliche. ** L'indice portoghese PSI 20 ha superato il 2%, ai massimi di otto settimane. Alle 11,50 segna +1,48%. ** Il titolo della banca BCP Millennium guadagna oltre il 5%. Da quando il Portogallo aveva perso l'"investment grade" oltre 5 anni fa, l'indice delle blue chip ha sempre fatto peggio degli omologhi europei. ** Dopo che quest'estate hanno risentito del rialzo improvviso dell'euro, le borse europee hanno riguadagnato terreno grazie alla convinzione di una ripresa della crescita economica, che ha controbilanciato l'incertezza geopolitica e monetaria. ** "Riteniamo che la zona euro sia attualmente in una posizione molto buona dato che beneficia di ogni possibile rialzo nei rendimenti obbligazionari e che la maggior parte dei danni a breve termine inflitti dal rafforzamento dell'euro sono stati probabilmente già assorbiti", dicono gli strategist di J.P. Morgan. ** J.P.Morgan sovrappesa l'azionario dell'eurozona e prevede che i finanziari e i ciclici facciano meglio della media del mercato con l'approssimarsi della fine dell'anno. ** L'indice europeo delle banche cresce dello 0,8% grazie alla spagnola Santander, alla francese BNP Paribas, all'olandese ING Groep e a UniCredit, recuperando le perdite dell'ultima seduta. ** Tra i titoli migliori oggi, quelli delle utility EDF e di Fortum, dopo l'upgrade da parte di Goldman Sachs. ** Debole invece Ryanair, che perde circa il 2,5%, dopo l'annuncio di un piano per la cancellazione di 40-50 voli al giorno entro fine ottobre. ** La società svedese di biometrica Fingerprint ha perso oltre il 21% dopo aver avvertito che i ricavi del terzo trimestre probabilmente scenderanno da 840 a 800 milioni di corone in quello che ha definito un mercato "cauto". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia