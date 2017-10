BORSE EUROPA in rialzo su massimi Asia, Wall Street

INDICE ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.512,41 0,49 3.290,52 STOXX EUROPE 600 381,38 0,51 361,42 STOXX BANCHE 182,00 1,09 170,27 STOXX OIL&GAS 290,79 -0,01 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,69 0,64 269,66 STOXX AUTO 566,92 0,80 542,82 STOXX TLC 286,21 0,26 292,22 STOXX TECH 429,81 0,58 367,87 LONDRA, 12 settembre (Reuters) - Le borse europee sono positive a metà seduta, sostenute dal rally sui massimi dei mercati asiatici e statunitensi aiutati dall'affievolirsi dei timori su Irma e la Corea del Nord. Alle 11,25 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,51%, nonostante alcuni investitori si interroghino sulla sostenibilità dei correnti livelli di mercato. I finanziari tornano ad essere tra i titoli migliori oggi, con il comparto dei servizi e quello bancario in rialzo rispettivamente dello 0,7 e dell'1,1% circa. Gli assicurativi, che hanno sostenuto le borse ieri, sono nuovamente positivi. Tra gli altri titoli in evidenza, Volkswagen sale dello 0,5% dopo aver annunciato ieri un piano da 20 miliardi per sviluppare veicoli a emissioni zero. Bene anche Peugeot, la migliore del CAC 40 oggi, con un +1,5%. Novartis sale dello 0,6% grazie all'accettazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) Usa di alcuni farmaci sperimentali per la cura di tumori e malattie immunitarie. Tra i titoli in rosso, la francese Virbac crolla con un -11,7% dopo aver tagliato il suo outlook per quest'anno. Il costruttore di abitazioni britannico Taylor Wimpey perde quasi il 3% dopo un rapporto sull'edilizia che ha sottolineato i rischi del settore. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia