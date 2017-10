RPT-BORSE EUROPA in rialzo con assicurativi dopo declassamento Irma

(Aggiunge grafico) INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.489,07 1,20 3.290,52 STOXX EUROPE 600 378,97 0,92 361,42 STOXX BANCHE 179,28 1,12 170,27 STOXX OIL&GAS 290,68 0,73 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,54 2,00 269,66 STOXX AUTO 559,74 542,82 STOXX TLC 285,23 1,01 292,22 STOXX TECH 426,74 1,14 367,87 MILANO 11 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta con gli assicurativi in denaro dopo che il declassamento dell'uragano Irma negli Usa fa sperare che i costi per il settore saranno meno pesanti di quanto temuto inizialmente. ** Il comparto sale del 2% alle 11,20 italiane, nella sua sessione migliore in più di quattro mesi dopo che le perdite stimate per le compagnie sono state abbassate a 20-40 miliardi di dollari. ** Il paneuropeo STOXX 600 alla stessa ora sale di poco meno dell'1%. ** Tra i titoli in maggiore rialzo, Munich Re, Swiss Re e Hannover Re registrano progressi superiori al 4%, mentre la britannica Beazley balza del 6. ** Il settore assicurazioni ha sottoperformato il mercato finora nel 2017 e perde ancora il 4,5% dai massimi toccati in agosto. ** In evidenza tra gli altri oggi anche AstraZeneca che sale di quasi due punti e mezzo per cento dopo i risultati positivi di due farmaci anti-tumorali. ** Sempre tra i farmaceutici, la danese Lundbeck scende dell'11%, peggior titolo in Europa oggi, dopo le dimissioni dell'ad Kåre Schultz. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia