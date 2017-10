BORSE EUROPA in rialzo, bancari guidano il rally

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3442,13 1,05 3290,52 STOXX EUROPE 600 375,34 0,86 361,42 STOXX BANCHE 184,72 1,43 170,27 STOXX OIL&GAS 286,21 -0,02 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,18 1,13 269,66 STOXX AUTO 534,62 1,15 542,82 STOXX TLC 292,16 0,8 292,22 STOXX TECH 414,68 1,05 367,87 14 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani sono in territorio positivo, con i bancari a guidare il rally, dopo avere registrato la più pesante perdita settimanale dell'anno a causa delle tensioni geopolitiche. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,30 italiane tratta a +0,86% a 375,34 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna l'1,07%, il britannico FTSE 100 lo 0,58%, il francese CAC 40 lo 0,91%. L'indice di volatilità VSTOXX, che misura l'ansia degli investitori, è sceso del 13%, cancellando tutto il terreno guadagnato venerdì scorso e mantenendosi ai minimi storici. ** Il settore bancario, quello più penalizzato la scorsa settimana, oggi guadagna l'1,43%, con Deutsche Bank, Commerzbank e Standard Chartered Bank che salgono tra il 2,3% e il 3%. ** Danone guadagna l'1,4% sulle speculazioni relative a un'offerta di acquisizione. ** Il titolo RWE sale dell'1,3%: il gruppo tedesco dell'energia ha detto che l'utile 2017 sarà nella parte alta delle previsioni dopo i risultati del primo semestre spinti da migliori performance degli impianti di gas. ** La società di viaggi TUI sale del 5% dopo l'upgrade da parte di Credit Suisse. ** UDG Healthcare perde l'1,5% dopo il taglio del target price sul titolo da parte degli analisti di Liberum. ** Male la britannica Ladbrokes Coral, giù del 3% dopo che Credit Suisse ha tagliato a "underperform" da "neutral". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia