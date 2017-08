BORSE EUROPA verso peggiore settimana in 2017 su tensioni internazionali

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3401,79 -0,92 3290,52 STOXX EUROPE 600 372,08 -1,06 361,42 STOXX BANCHE 181,93 -1,65 170,27 STOXX OIL&GAS 287,86 -1,44 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,85 -1,8 269,66 STOXX AUTO 528,3 -0,73 542,82 STOXX TLC 290,94 -1,34 292,22 STOXX TECH 408,96 -1,4 367,87 11 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani risentono di un sell-off dei titoli delle maggiori società dell'industria estrattiva e, al terzo giorno consecutivo in territorio negativo, si avviano a chiudere la peggiore settimana dell'anno, sulla scia delle tensioni politiche internazionali che stanno impattando sui mercati globali. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,40 italiane tratta a -1,06% a 372,08 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,5%, il britannico FTSE 100 l'1,14%, il francese CAC 40 l'1,14%. L'indice europeo della volatilità, principale indicatore del nervosismo degli investitori, è balzato vicino ai massimi da quattro mesi, anche se resta in prossimità dei livelli più bassi della sua storia. ** Il paniere delle società minerarie perde il 3,1% e tocca i minimi da un mese per il crollo dei prezzi dei metalli base cinesi in reazione all'acuirsi delle tensioni fra Corea del Nord e Usa. ** Rio Tinto, Glencore, Antofagasta, Anglo American, BHP Billiton e Arcelormittal perdono tra il 4,8% e il 3,5%. ** Il calo dei prezzi del greggio pesa sul settore oil&gas, che lascia sul terreno l'1,44%, con Tullow Oil a -5,1%. ** In calo anche i bancari, a -1,65%; l'indice relativo si avvia a chiudere la peggiore settimana da nove mesi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia