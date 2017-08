BORSE EUROPA in lieve calo con minerari, sprofonda Pandora

INDICI ORE 10,58 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3505,19 -0,02 3290,52 STOXX EUROPE 600 381,74 -0,07 361,42 STOXX BANCHE 189,87 -0,01 170,27 STOXX OIL&GAS 295,78 0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,15 0,04 269,66 STOXX AUTO 536,98 0,31 542,82 STOXX TLC 300,56 -0,24 292,22 STOXX TECH 421,59 -0,07 367,87 8 agosto (Reuters) - Le borse europee viaggiano in leggero ribasso con i minerari sotto pressione, mentre i risultati pesano su Pandora, IHG e Standard Life in un contesto estivo di scambi sottili. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,00 italiane è poco sotto la parità a 381,76 punti. ** Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX è poco sotto la parità come il francese CAC 40 mentre il britannico FTSE 100 segna -0,1%. Il paniere delle società dipendenti dall'andamento delle materie prime è il peggiore - in flessione di 0,3% - con i deludenti dati della bilancia commerciale in Cina, primo mercato al mondo per consumo di metalli, a pesare sul prezzo del rame. ** Il produttore di gioielli Pandora lascia sul terreno oltre l'8% dopo risultati del secondo trimestre sotto le attese. **Il gruppo assicurativo britannico Standard Life perde oltre il 2% dopo i dati del primo semestre, mentre InterContinental Hotels Group segna -4,6% dopo numeri deludenti sulla crescita dei ricavi per stanza. ** Il produttore di pneumatici finlandese Nokian mette invece a segno la migliore seduta da febbraio 2016 guadagnando oltre il 6% dopo un utile trimestrale migliore delle attese sul miglioramento della domanda russa, e l'aumento delle previsioni. ** In spolvero anche il gruppo energetico tedesco Uniper a +2,7% dopo aver migliorato l'outlook su utile operativo e dividendi. ** Al momento, il 70% delle società dell'indice MSCI Europe ha diffuso le semestrali e oltre il 60% ha centrato o superato le attese degli analisti, secondo i dati Thomson Reuters. Stessa percentuale per le società della zona euro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia