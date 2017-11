BORSE EUROPA in calo con Paddy Power, PostNL. Bene minerari

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3507,39 3290,52 STOXX EUROPE 600 382,11 -0,11 361,42 STOXX BANCHE 189,86 -0,01 170,27 STOXX OIL&GAS 295,36 0,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,46 0,14 269,66 STOXX AUTO 535,02 -0,19 542,82 STOXX TLC 300 -0,13 292,22 STOXX TECH 421,54 -0,35 367,87 7 agosto (Reuters) - Le borse europee riaprono la settimana in flessione, dopo i robusti guadagni di venerdì, zavorrate dalle perdite di PostNL e Paddy Power Betfair, nonostante le buone performance degli energetici e dei titoli legati alle materie prime. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane perde lo 0,1% a 382,11 punti, ritracciando dai guadagni iniziali, dopo aver messo a segno venerdì la miglior seduta da tre settimane. ** Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,24%, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,16%, il francese CAC 40 guadagna 0,18%. Alcuni investitori temono che l'impatto peggiore di un rafforzamento dell'euro sull'equity europeo debba ancora arrivare. "L'euro avrà un impatto nel terzo trimestre, con un 10% di apprezzamento dell'euro a pesare su un calo degli utili per azione fino al 5% circa", ha detto Valentin Bissat, senior strategist presso Mirabaud Asset Management. **PostNL perde circa il 7% dopo che la società di servizi postali olandese ha detto che gli utili dell'intero esercizio saranno nella parte più bassa della forchetta a causa di modifiche normative. ** Le azioni della società di scommesse Paddy Power Betfair perdono il 7,4%, risultato peggiore in un anno, dopo l'annuncio delle dimissioni del CEO Breon Concoran, nonostante la nomina del suo successore. ** Anche Fresenius Medical Care (FMC) lascia sul terreno l'1,4%, pesando sul DAX, a causa dell'accoglienza tiepida riservata all'accordo per acquisire il produttore di apparecchi da dialisi NxStage per 2 miliardi di dollari cash. ** A dare un po' di sollievo, i titoli minerari con l'indice di settore a +1,12% per l'aumento dei prezzi di rame e minerali di ferro. ** ArcelorMittal, BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto e Glencore sono tra i titoli che guadagnano di più tra l'1,7 e il 3,1%. ** I petroliferi sono ai massimi da sei settimane con il prezzo del greggio vicino a un picco da 9 settimane. ** Dei 2/3 delle società MSCI Europe che hanno diffuso le semestrali, il 61% ha centrato o superato le attese, secondo i dati Thomson Reuters. Meglio di tutte quelle dell'energia, con l'82% a superare le stime degli analisti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia