BORSE EUROPA in calo, pesano ciclici, stacchi cedole, bene Aegon e Coca Cola HBC

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3456,43 -0,35 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,52 -0,35 361,42 STOXX BANCHE 186,86 -0,47 170,27 STOXX OIL&GAS 292,76 -0,56 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,04 -0,08 269,66 STOXX AUTO 531,04 -0,47 542,82 STOXX TLC 297,76 -0,39 292,22 STOXX TECH 416,97 -0,49 367,87 10 agosto (Reuters) - Le borse europee stamani estendono le perdite a causa del calo dei ciclici e di alcune grandi società che hanno superato lo stacco cedola, mentre i risultati spingono i titoli di alcune importanti compagnie. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,20 italiane tratta a -0,35% a 378,52 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,31%, il britannico FTSE 100 lo 0,66%, il francese CAC 40 lo 0,26%. Gli occhi oggi sono puntati sui risultati, dopo che ieri le crescenti tensioni politiche tra Usa e Corea del Nord hanno impattato negativamente sugli asset rischiosi a livello globale, coi finanziari a guidare le perdite. ** I titoli della compagnia assicurativa Aegon e di Coca Cola HBC guadagnano rispettivamente l'8,8% e il 9% dopo gli update. ** Adecco, Lanxess e il gruppo dell'oil&gas OMV perdono tra il 5,6% e l'1,8% dopo i risultati del secondo trimestre. ** La società belga biotech Galapagos balza del 16,8% dopo il successo di uno studio sul suo farmaco per la fibrosi polmonare. ** La società di tlc SFR sale del 9,4% dopo che Altice (+1,7%) ha portato a oltre il 95% la propria quota azionaria e ha annunciato di volere rilevare il resto delle azioni. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia