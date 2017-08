BORSE EUROPA poco mosse, giù Swiss Re, bene Rbs dopo risultati

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3465,68 -0,02 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,96 0,01 361,42 STOXX BANCHE 187,52 -0,06 170,27 STOXX OIL&GAS 291,92 -0,21 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,81 -0,66 269,66 STOXX AUTO 529,82 -0,22 542,82 STOXX TLC 297,75 0,15 292,22 STOXX TECH 419,47 0,12 367,87 4 agosto (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse oggi, con gli investitori concentrati su una serie di risultati di segno diverso. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane tratta a +0,01% a 378,96 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,13%, il britannico FTSE 100 lo 0,01%, il francese CAC 40 lo 0,12%. Gli investitori attendono i dati degli occupati Usa non agricoli, alla ricerca di segnali sull'andamento della prima economia mondiale e sulla traiettoria della sua politica monetaria. ** Swiss Re lascia sul terreno il 3,6%; la compagnia assicuratrice non ha centrato le attese sugli utili nel primo semestre. ** Il gruppo ingegneristico austriaco Andritz perde l'8% dopo un calo dei ricavi oltre le attese nel secondo trimestre che ha spinto a una revisione dell'outlook per il 2017. ** La società britannica di servizi di investimento Hargreaves cede il 4,7%: pesa lo scontento per l'assenza di un dividendo straordinario. ** Royal Bank of Scotland, che non registra un utile annuo dal 2007, ha annunciato utili nel primo semestre, segno che la ripresa continua. Il titolo guadagna l'1,9%. ** Brusco calo per le società britanniche specializzate nel settore delle costruzioni residenziali, come Taylor Wimpey e Persimmon, che perdono rispettivamente il 3,6% e il 3,8%. I trader citano le voci di una possibile revisione da parte del governo dello schema "help to buy" a sostegno degli acquirenti di una prima casa. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia