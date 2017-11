BORSE EUROPA in recupero nonostante energetici, brilla Next

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3461,47 0,06 3290,52 STOXX EUROPE 600 379,12 0,13 361,42 STOXX BANCHE 187,67 0,3 170,27 STOXX OIL&GAS 292,24 -0,49 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,79 0,21 269,66 STOXX AUTO 531,62 0,26 542,82 STOXX TLC 296,9 0,01 292,22 STOXX TECH 419,02 0,19 367,87 3 agosto (Reuters) - Le borse europee oggi hanno recuperato terreno dopo le perdite iniziali nonostante il calo degli energetici, con il retail che va particolarmente bene. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,45 italiane guadagna lo 0,13% a 379,12 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,2%, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,2%, il francese CAC 40 lo 0,44%. Sull'azionario tedesco pesa il calo di Siemens e Beiersdorf dopo i risultati. "Sull'azionario tedesco ha impattato fortemente l'euro nelle ultime settimane", dice Pierre Bose, a capo del settore European strategy di Credit Suisse, aggiungendo che hanno pesato anche i settori auto e industriale. Il DAX ha perso oltre il 6% dal massimo record del 19 giugno. ** Male gli energetici, che perdono lo 0,49% zavorrati dal titolo della raffineria finlandese Neste che lascia sul terreno il 5,7% dopo risultati trimestrali sotto le attese. ** La società norvegese di servizi petroliferi TGS è in calo del 5,4%; i trader citano ricavi in leggero calo per il secondo trimestre. ** La tedesca Siemens lascia sul terreno il 3% dopo il rinvio della Ipo del settore healthcare e utili sotto le attese. ** La società tedesca di beni di consumo Beiersdorf perde il 2,7%. ** Bic balza del 6%; il colosso francese della cancelleria ha riportato un aumento delle vendite del 3% nel primo semestre. ** Il retailer Next, le cui vendite sono tornate a crescere nel secondo trimestre, sale del 9% e spinge il settore retail (+0,5%). ** Deutsche Telekom guadagna l'1,2% dopo utili sopra le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia