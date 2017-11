BORSE EUROPA positive, Hsbc +2,3% dopo nuovo annuncio buyback

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3469,51 0,05 3290,52 STOXX EUROPE 600 379,09 0,2 361,42 STOXX BANCHE 188,04 0,25 170,27 STOXX OIL&GAS 292,21 0,74 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,58 0,31 269,66 STOXX AUTO 530,74 -0,34 542,82 STOXX TLC 297,9 0,38 292,22 STOXX TECH 419,8 0,05 367,87 31 luglio (Reuters) - I titoli minerari e Hsbc mantengono al rialzo le borse europee che si avviano a chiudere luglio all'insegna della parità. L'indice STOXX 600 guadagna lo 0,2% mentre le blue chip salgono dello 0,1%. ** I finanziari contribuiscono a sospingere i listini con il sottoindice delle banche che sale di +0,3%. Hsbc guadagna il 2,3% grazie a solidi risultati semestrali e all'annuncio del terzo buyback in un anno. ** Le forti vendite nel secondo trimestre hanno indotto la società farmaceutica francese Sanofi a rivedere al rialzo l'outlook 2017 e il titolo guadagna l'1%. ** I titoli minerari mostrano una delle migliori performance e salgono di oltre l'1% spinti dai positivi dati sulla manifattura cinese. L'indice Pmi per l'acciaio è risultato a luglio per il terzo mese consecutivo sopra 50, la soglia che separa contrazione da espansione. ** Severn Trent e United Utilities guadagnano il 3,6 e il 2,9% rispettivamente grazie ad un upgrade da parte di Rbs. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia