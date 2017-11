BORSE EUROPA in rialzo grazie a risultati, bene finanziari, oil

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3468,44 0,55 3290,52 STOXX EUROPE 600 379,74 0,5 361,42 STOXX BANCHE 188,45 0,63 170,27 STOXX OIL&GAS 294,82 1,56 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,66 0,32 269,66 STOXX AUTO 530,48 0,41 542,82 STOXX TLC 298,89 0,62 292,22 STOXX TECH 418,65 0,08 367,87 1 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo oggi, verso una ripresa dopo due mesi di perdite, con i risultati societari che hanno dato il la a una seduta di contrattazioni intense in vista di un periodo tipicamente poco movimentato per i mercati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,20 italiane sale dello 0,5% a 381,74 punti. L'indice delle blue chip sale dello 0,55%. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,37%, il britannico FTSE 100 lo 0,78%, il francese CAC 40 lo 0,53%. A trainare sono soprattutto i titoli finanziari. ** BP guadagna il 3,7% e spinge il settore oil & gas (+1,56%), dopo aver superato le attese grazie a nuovi progetti che sostengono la produzione. ** Tra i titoli migliori quelli britannici. Nel settore aerospazio e difesa, Rolls-Royce balza del 10% dopo aver superato le attese con un aumento dell'utile nel primo semestre grazie a un incremento della produzione. ** In rialzo la società specializzata nei servizi di test e certificazione Intertek Group (+8,4%), la compagnia assicurativa Direct Line (+6,3%) e la società danese della chimica DSM (+5,7%). ** Il titolo migliore nel settore bancario è CYBG, a +7% grazie ai robusti risultati del terzo trimestre. ** Tra i titoli in controtrend, Fresnillo che dopo i risultati perde l'1,18% ed è quello con l'andamento peggiore nel settore materie prime , e nel settore tech ASM International, a -2,8% per effetto di un downgrade di Morgan Stanley. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia