BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, pesa euro forte

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.506,63 0,20 3.290,52 STOXX EUROPE 600 384,53 0,12 361,42 STOXX BANCHE 185,60 -0,34 170,27 STOXX OIL&GAS 292,16 0,71 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,82 0,40 269,66 STOXX AUTO 556,50 -0,80 542,82 STOXX TLC 300,40 0,82 292,22 STOXX TECH 425,46 -0,07 367,87 LONDRA, 21 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con i risultati societari che non riescono a scuotere gli investitori appesantiti dalla forza dell'euro. ** La moneta unica ha toccato il massimo degli ultimi due anni ieri dopo il meeting del board Bce. Alle 11,40 italiane lo STOXX 600 segna +0,12%. ** I principali indici europei sono stabili o in marginale calo, anche se numerosi titoli blue chip sono in salita grazie a update positivi sui conti. ** Vodafone sale del 2,3% dopo risultati migliori delle attese nel primo trimestre e aiuta tutto il settore. ** Paysafe balza di oltre l'8% dopo aver ricevuto un'offerta da parte di Blackstone e CVC Capital Partners. ** Il produttore di componenti auto francese Valeo cede quasi il 4% dopo i risultati del primo semestre contribuendo al calo del comparto , il peggiore in Europa con un -0,7%. ** Philips Lighting perde il 7,6% dopo i numeri del secondo trimestre. ** Il settore turistico risale su coperture dopo le forti perdite della scorsa settimana innescate dai forti ribassi di Lufthansa e easyJet. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia