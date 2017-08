BORSE EUROPA positive aspettano Draghi

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.514,50 0,41 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,95 0,11 361,42 STOXX BANCHE 187,17 0,07 170,27 STOXX OIL&GAS 292,02 0,75 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,24 0,12 269,66 STOXX AUTO 562,45 -0,05 542,82 STOXX TLC 298,63 0,26 292,22 STOXX TECH 425,38 0,24 367,87 LONDRA, 20 luglio (Reuters) - L'azionario europeo estende i guadagni a metà seduta, a poche ore dall'esito dell'incontro della Banca centrale europea dal quale ci si aspetta arrivino indicazioni per le prossime prospettive dei tassi. ** Alle 12 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,11% sostenuto anche dal buon andamento dei mercati in Usa e in Asia, in particolare nel comparto tech. ** Nonostante in pochi si aspettino uno statement chiaro riguardo ai cambiamenti della politica economica, gli investitori attendono con ansia indicazioni su come e quando la Bce intenda mettere progressivamente fine al suo programma di acquisto di bond. ** Nel comparto tech (+0,24%), SAP passa in negativo dopo che questa mattina ricavi appena sopra le attese l'avevano tenuta in rialzo. ** Il settore bancario (+0,07%) aspetta la Bce con Nordea in controtendenza in calo di oltre il 5% dopo una trimestrale deludente. Negativa anche Danske Bank (-1,7%). ** La migliore del listino media è la francese Publicis che balza di quasi il due e mezzo per cento dopo aver annunciato vendite positive nel secondo trimestre. ** La conglomerata anglo-olandese Unilever guadagna lo 0,6% dopo aver riportato vendite trimestrali leggermente piu basse del previsto, pur riaffermando i sui target annui. ** Negativa invece la svizzera ABB, con un ribasso del 2,6% a seguito di un utile netto trimestrale inferiore al previsto. ** EasyJet e Lufthansa portano giù tutto il comparto travel con un calo del 4% circa. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia