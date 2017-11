BORSE EUROPA al rialzo su utili, Asml spinge i tech, bene Reckitt

INDICI ORE 12,32 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3482,81 0,12 3290,52 STOXX EUROPE 600 383,53 0,25 361,42 STOXX BANCHE 185,65 -0,14 170,27 STOXX OIL&GAS 287,9 -0,06 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 282,52 0,28 269,66 STOXX AUTO 559,16 -0,1 542,82 STOXX TLC 296,69 0,69 292,22 STOXX TECH 421,37 1,39 367,87 LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Gli utili societari spingono oggi al rialzo l'azionario europeo aiutando a bilanciare alcune marcate perdite della seduta di ieri, anche se pesa la debolezza nelle costruzioni e nei settori ciclici. ** Alle 12 circa italiane il paneuropeo STOXX 600 guadagna circa lo 0,3% con l'indice delle blue chip a +0,15%. ** Il produttore olandese di attrezzature per semiconduttori ASML sale di oltre il 4% spingendo al rialzo l'indice tech dopo che l'azienda ha messo a segno utili trimestrali superiori alle attese grazie alla forte domanda per le memory chip. ** La crescita del semestre ha fatto da volano anche per Georg Fischer , regina del listino con un +12,6% mentre il produttore francese di videogame Ubisoft sale di oltre il 6% sostenuto dalle vendite. ** In controtedenza il settore energia, poco sotto la parità, che mette pressione sul britannico FTSE 100, mentre i finanziari perdono lo 0,1% aumentando la flessione di ieri. ** Perdite pesanti per i titoli delle costruzioni NCC e Assa Abloy che pesano sull'indice generale in calo di circa lo 0,4%. ** Bene Reckitt Benckiser dopo l'annuncio di cessione della divisione cibo agli statunitensi di McCormick & Co per 4,2 miliardi di dollari. ** Sospesi i titoli delle spagnole Aena e Abertis su un report di un takeover alternativo rispetto a quello di Atlantia. ** L'azienda farmaceutica tedesca Stada guadagna circa mezzo punto. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia